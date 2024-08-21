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شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء "بوليفارد" ومناطق صناعية.. أمانة الطائف تطرح 15 فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت بلدية محافظة الخرمة التابعة لأمانة الطائف، 15 فرصة استثمارية في منافسة عامة لمدد استثمارية تتراوح ما بين 10 - 20 عاماً.
وتشمل إنشاء مجمعات تجارية "بوليفارد" وأكشاك ومواقع نقليات وتشغيل 4 ملاعب رياضية وإنشاء منطقة صناعية وفنادق ومحطات وقود على الطرق العامة.
وعرضت جميع الفرص الاستثمارية على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، للراغبين في الاستثمار والاطلاع على تفاصيل كل فرصة، والشروط المطلوبة لها، وكيفية تقديم العروض والعطاءات.
وتشغيل وصيانة ملعب رياضي ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية, إضافة إلى فرصة إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة المنطقة الصناعية بمحافظة الخرمة - الأنشطة الصناعية - أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء - وورشة بمساحة 1291663 م2، وفرصة إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة فندق بمحافظة الخرمة - الأنشطة السياحية - ضمن الخدمات الفندقية.
وتشمل إنشاء مجمعات تجارية "بوليفارد" وأكشاك ومواقع نقليات وتشغيل 4 ملاعب رياضية وإنشاء منطقة صناعية وفنادق ومحطات وقود على الطرق العامة.
وعرضت جميع الفرص الاستثمارية على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، للراغبين في الاستثمار والاطلاع على تفاصيل كل فرصة، والشروط المطلوبة لها، وكيفية تقديم العروض والعطاءات.
فرص استثماريةوتتضمن العروض فرص إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمعات تجارية، في بوليفارد الدغمية، بمساحة 5250 م2، وفرص إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة موقع نقليات بمحافظة الخرمة - خدمات النقل البري - وكشك، بمساحة 16 م2.
وتشغيل وصيانة ملعب رياضي ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية, إضافة إلى فرصة إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة المنطقة الصناعية بمحافظة الخرمة - الأنشطة الصناعية - أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء - وورشة بمساحة 1291663 م2، وفرصة إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة فندق بمحافظة الخرمة - الأنشطة السياحية - ضمن الخدمات الفندقية.