غرفة المدينة المنورة تطرح فرصا استثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, وعبر منصة استثمارات المدينة, عن فرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص, لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بمساحة 2082 مترا مربعا في حي الدفاع بالمدينة المنورة ، وذلك ضمن الأنشطة الترفيهية ،وإنشاء وتشغيل وصيانة أراض تجارية بجامعة طيبة فرع السلام بمساحة 8000 متر مربع تقع على طريق السلام، وإنشاء وتشغيل منتجع خيام بانورامية على الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية، بمساحة تتجاوز 20000 متر مربع ،وذلك ضمن الأنشطة التجارية.

ودعت الغرفة الراغبين في بالاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول عبر الرابط التالي : http://investmadinah.sa/GovInvs/list .

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