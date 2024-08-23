شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي.. أسعار السكر الخام تواصل ارتفاعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لليوم الثالث على التوالي، واصلت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ويأتي هذا بسبب تقارير أفادت باحتراق مساحات واسعة من زراعات قصب السكر في البرازيل.

هذا بالإضافة إلى المخاوف من آثار موجة الجاف في جنوب ووسط البرازيل على الإنتاج باعتبارها أكبر منطقة لزراعة القصب في البلاد. أسعار السكر وارتفع سعر العقود الآجلة الأكثر تداولا بنسبة 3ر3%، بعد تراجعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى أقل مستوياته منذ حوالي عامين.

وبحلول الساعة العاشرة و42 دقيقة صباحا في نيويورك ارتفع سعر السكر الخام إلى 30ر18 سنت للرطل.

في حين ارتفع سعر السكر الأبيض في تعاملات بورصة لندن للسلع بنسبة 3ر2%، كما ارتفعت أسعار بن أرابيكا وروبوستا في تعاملات اليوم. اشتعال الحرائق في حقول للقصب وأكدت شركة رايزين أكبر منتج للسكر في البرازيل، اشتعال النار في حقل للقصب، بالقرب من مصنعها في سانتا إليسا أمس.

وجرى السيطرة على النيران في نفس اليوم، لكنها ألحقت أضرارا بمعدات الشركة وجزء من مخزون الوقود الحيوي في المصنع.

وتعرضت حوالي 5 أفدنة مزروعة بقصب السكر لحريق، يوم الأربعاء الماضي. إنتاج السكر في البرازيل وتضاف مخاوف الحرائق إلى القلق من تراجع محصول القصب في البرازيل، بسبب موجة الجفاف الممتدة، وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

ورغم النمو القوي لإنتاج السكر في البرازيل خلال الفترة الماضية، يوجد هناك قلق بشأن المحصول خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال كونا حق رئيس الأبحاث في شركة إي.دي أند إف مان هولدنجز إن "نقص الأمطار وفقا للتوقعات يزيد المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المحصول فيما بعد".