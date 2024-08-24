شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في أسبوع.. انخفاض بالسوقين السعودي العالمي بعد تعافي الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية الخميس الماضي، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

فيما صعدت أسعار الذهب عالميا قليلا أمس الجمعة، لكّنها اتجهت لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة.



سعر الذهب عالميًا



صعدت أسعار الذهب قليلا أمس الجمعة، لكّنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2524.30 دولار.



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سعر جرام الذهب بالسعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 302.88 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 277.64 ريال.



سعر جرام الذهب عيار 21

سعر أوقية الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 227.16 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9420 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 302.878 ألف ريال.