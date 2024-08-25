شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 72.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.9%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.951 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.8%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.8%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.7%.

وجاء في المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.991 مليار جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.985 مليار جنيه بنسبة 5.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.708 مليار جنيه، و1.677 مليار جنيه، بنسبة 4.7%، 4.6%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 30141.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 6900.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9881.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 36612.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 7260.65 نقطة.