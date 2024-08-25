الاقتصاد

تراجع أرباح «نبع الصحة» إلى 13 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في النصف الأول من 2024 بنسبة 53% إلى 13 مليون ريال، مقابل 27.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ترجع أسباب انخفاض الأرباح إلى: وجود أرباح غير مكررة في عام 2023 ناتجة عن الاستحواذ علي مستشفى الأنوار الطبية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: افتتاح مرافق جديدة في مستشفي الأنوار الطبي بحائل والعمل على التوسعات مما أدى إلى زيادة مصروفات التشغيل.
وتوقعت أن يعود الأثر الإيجابي لهذه التوسعات خلال النصف الأول من العام 2025.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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