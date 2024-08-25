شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «نبع الصحة» إلى 13 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: افتتاح مرافق جديدة في مستشفي الأنوار الطبي بحائل والعمل على التوسعات مما أدى إلى زيادة مصروفات التشغيل.

وتوقعت أن يعود الأثر الإيجابي لهذه التوسعات خلال النصف الأول من العام 2025. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في النصف الأول من 2024 بنسبة 53% إلى 13 مليون ريال، مقابل 27.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ترجع أسباب انخفاض الأرباح إلى: وجود أرباح غير مكررة في عام 2023 ناتجة عن الاستحواذ علي مستشفى الأنوار الطبية.وأضافت أن من ضمن الأسباب: افتتاح مرافق جديدة في مستشفي الأنوار الطبي بحائل والعمل على التوسعات مما أدى إلى زيادة مصروفات التشغيل.وتوقعت أن يعود الأثر الإيجابي لهذه التوسعات خلال النصف الأول من العام 2025.