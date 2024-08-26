شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسهم وتراجع الدولار وسط توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن انتعاش الأسهم وتراجع الدولار في ظل تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وقال التقرير: إن تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول أشارت إلى أن خفض سعر الفائدة قادم في سبتمبر إذ أكد أن ”الوقت قد حان لتعديل السياسات“.لم يغلق باول الباب أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أيضاً.وتجنب باول الكلمات التي استخدمها أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الآخرون في وقت سابق من الأسبوع، مثل” تدريجية“ و”منهجية“ لوصف دورة خفض أسعار الفائدة.وبالرغم من أن باول قد صرح بأنه لا يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ في سوق العمل، إلا أنه أكد أيضاً على أن التركيز قد تحول من التضخم إلى البطالة، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال منفتحاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال أظهرت بيانات الوظائف لشهر أغسطس المزيد من التراجع.وفي سياق منفصل أشار أويدا، رئيس بنك اليابان، في كلمته أمام البرلمان يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كان أداء التضخم والبيانات الاقتصادية كما هو متوقع.وقلل من تأثير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو في اضطرابات السوق التي أعقبت القرار وقال إن المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي كانت المحفز الرئيسي وراء ذلك.ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، مما عزز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في سبتمبر.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%، مدفوعاً بمكاسب قوية في أسهم البرمجيات وأشباه الموصلات.وعززت تصريحات باول في ندوة جاكسون هول ثقة السوق، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس و30% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12.5%، في حين تفوقت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل إنفيديا (4.5%) و مارفل تك (4.6%) وأرم هولدينغز (4.5%) وجلوبال فوندرير (4%).وصعد سهم تسلا أيضاً بنسبة 4.6%، مُستفيداً من احتمالية انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يجعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع من خلال تمويل أرخص.وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1%.ارتفعت سندات الخزانة يوم الجمعة الماضية بعد أن عزز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل في 17-18 سبتمبر.وأشار هذا الارتفاع إلى زيادة الرهانات على خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، حيث يتوقع المتداولون الآن أكثر من 100 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام.وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 9 نقاط أساس، مما أدى إلى اتساع الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بأكثر من 4 نقاط أساس.وأغلق عائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.805%، منخفضاً بمقدار 5 نقاط أساس متفوقاً على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس.بالإضافة إلى ذلك، اتسع منحنى عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات ثانية بأكثر من 4 نقاط أساس.وأشارت عقود مقايضة المؤشر الليلي إلى حوالي 32 نقطة أساس للتيسير النقدي لشهر سبتمبر و102 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما يشير إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل في أحد الاجتماعات الثلاثة المتبقية.وأظهرت البيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة أن حسابات الرافعة المالية زادت من صافي مراكزها القصيرة في العقود الآجلة للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في الأسبوع الذي سبق 20 أغسطس، موسعةً بذلك من مراكزها الهبوطية القياسية في هذه المدة.وفي الوقت نفسه، قلص مديرو الأصول مراكزهم الصعودية في الطرف الطويل من المنحنى مع زيادة صافي مراكزهم الصافية في العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات على مدار الأسبوع.ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.49% إلى 74.83 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.33% إلى 79.02 دولار للبرميل.وعلى الرغم من هذه المكاسب، وصل كلا المؤشرين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير بسبب المراجعة الهبوطية الكبيرة في تقديرات نمو الوظائف في الولايات المتحدة.ويتوقع بنك مورجان ستانلي حدوث فائض في المعروض من النفط بحلول عام 2025 مع تباطؤ الطلب وزيادة العرض في الربع الرابع.وانتعشت أسعار الذهب بنسبة 1.12% لتصل إلى 2,512.59 دولار، أي أقل بقليل من المستويات القياسية الأخيرة، مدفوعةً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.وأثرت إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر على السوق.وارتفع الذهب بنسبة 0.4% خلال الأسبوع، وارتفعت الفضة بنسبة 3.5% والنحاس بنسبة 1.6%.أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض حاد بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي باول إن ”الوقت قد حان“ لخفض أسعار الفائدة، وتمكن من إيصال رسالة متشائمة على الرغم من أن وضع السوق يميل إلى التشاؤم وتوقع خفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.وعززت رسالة باول أيضاً من احتمالات الهبوط السلس إذ كان يُنظر إليه على أنه غير راغب في قبول المزيد من الضعف في سوق العمل، وقد عزز ذلك من نشاط العملات مثل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي.وبحسب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، سيواجه هذا الأخير بيانات التضخم ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع والتي يجب أن تظل قوية لتأكيد أن بنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن يتخلف عن دورة خفض أسعار الفائدة.ولا يزال الين الياباني أيضاً في وضع قوي مع إبقاء أويدا رئيس بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة على الطاولة.في المقابل فإن رسالة باول الحذرة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية توفر أيضاً عرضاً للملاذ الآمن.وأغلق اليورو عند مستوى رئيسي حول 1.12 مقابل الدولار الأمريكي وستتم مراقبة بيانات معهد إيفو الألماني اليوم.