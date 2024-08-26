شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تترقب أرباح «إنفيديا» بتفاؤل كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر المستثمرون تقرير أرباح شركة "إنفيديا" ويعزوهم حالة كبيرة من التفاؤل، حيث يُتوقع أن يعطي دفعة جديدة لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت وفقًا لما صرح به أحد استراتيجيي السوق لموقع "بنزنجا نيوز". توقعات أرباح "إنفيديا" يتوقع المحللون أن تسجل "إنفيديا"، في تقرير الأرباح المقرر صدوره يوم 28 أغسطس بعد إغلاق السوق، إيرادات في الربع الثاني بقيمة 28.46 مليار دولار ارتفاعًا عن 13.51 مليار دولار التي سجلتها الشركة الأكثر قيمة العالم في الربع الثاني من العام الماضي 2023.

وتشير التقديرات إلى أن شركة إنفيديا ستبلغ عن أرباحها قبل توزيع الأسهم في الربع الثاني ب 64 سنتاً مقارنة بـ27 سنتا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

تجاوزت شركة إنفيديا تقديرات الإيرادات في سبعة أرباع متتالية وفي تسعة من الأرباع العشرة الماضية.

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حول ذلك، أكد جايي وودز كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة "كابيتال ماركت فريدوم" على أهمية تقرير أرباح إنفيديا في السوق. أسهم العظماء السبعة وأرباح إنفيديا وقال وودز إن هناك حالة من الهدوء التي تنتاب أسهم الشركات السبع الكبرى، المعروفة باسم "العظماء السبعة" بما في ذلك إنفيديا.

أضاف وودز إن شركة إنفيديا كانت السبب في تغيير السوق في أغسطس الماضي وهي مازالت مرشحة لذلك لاستمرار هيمنتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. مراقبة سهم إنفيديا قال وودز إن إنفيديا هي السهم الوحيد الذي يجب مراقبته الأسبوع الجاري وقد يكون مستوى 140 دولارًا مقياسًا قبل الأرباح وهو المستوى الذي لا يرى استراتيجي السوق أن السهم سيصل إليه قبل يوم الأربعاء.

وذهب استراتيجي السوق إلى إن السهم قد يخسر أو يربح الكثير من قيمته وذلك اعتمادًا على كيفية رد فعل المستثمرين تجاه الأرباح. أكثر الشركات قيمة في العالم حذر وودز من أن إنفيديا، باعتبارها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم تتمتع بوزن كبير في العديد من المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.

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وسبق وأدرج صندوق"إس بي دي إر إس آند بي 500" الشركة باعتبارها صاحبة ثالث أكبر حيازة بنسبة 6.5% بعد "آبل" بنسبة 6.9% و"مايكروسوفت" بنسبة 6.6%. "إنفيديا" أكثر أهمية من "آبل" وحذر وودز من أن المستثمرين يجب أن يدركوا أن إعادة التوازن الجديدة لصندوق إس بي دي آر جعلت إنفيديا أكثر أهمية من آبل.

وتضع الأوزان الحالية للصندوق مايكروسوفت في المرتبة الأولى بنسبة 21.2% وإنفيديا في المرتبة الثانية بنسبة 20.9% وآبل في المرتبة الثالثة بنسبة 4.9%.

على الرغم من تحذير وودز بشأن الجلبة بشأن شركة إنفيديا قبيل نتائجها للربع الثاني إلا أنه لا يزال سهمها أحد أفضل الاختيارات على المدى الطويل.