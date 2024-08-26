شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي

سعر الريال مقابل الجنيه

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الإثنين.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.96 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر عند 12.96 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.94 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي عند 12.92 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.94 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13 جنيها للشراء، و13.03 جنيه للبيع.واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند 12.93 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 12.92 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 12.89 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.