شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الأحساء" تبحث دعم المستثمرين في القطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت غرفة الأحساء اليوم الاثنين، لقاء بعنوان "دعم المستثمرين في القطاع السياحي"، استضافت فيه وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد، وعددًا من مسؤولي الوزارة.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة محمد العفالق، وأعضاء لجنة السياحة والترفيه، وعدد من المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد -رحمه الله- بمقر الغرفة.

سبل دعم المستثمرين

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم المستثمرين في القطاع السياحي، والتعامل مع التحديات المتعلقة بالتراخيص والتصنيف، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم نمو السياحة في الأحساء، باعتبارها من الوجهات السياحية الواعدة.



بالإضافة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص الذي يُعد محركًا رئيسيًا لنمو السياحة.

كما تناول اللقاء شروط إصدار تراخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية، ومتطلبات التصاريح والموافقات النظامية الأخرى، والربط في نظام "شموس" والمنصة الوطنية للرصد السياحي، وأبرز المخالفات.