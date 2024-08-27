شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر المقبل.. انعقاد المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني في باكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم 25 سبتمبر المقبل، المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني في نسخته الثانية تحت شعار "الاستدامة، الاستثمارات، الشراكات"، وذلك في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويُنظم بالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمارات والصادرات الأذربيجانية، وبدعم وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعزيز وتطوير العلاقات التجارية

وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس، أن المنتدى يعكس أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدول الخليج مع جمهورية أذربيجان، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الجانبين.



وأشار إلى أن المنتدى سيستعرض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي من بينها الأمن الغذائي والزراعي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والنقل.

إضافة إلى القطاعات التي من شأنها دعم فرص نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

1.8 مليار دولار

وأفاد الرواس بأن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وجمهورية أذربيجان بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي 2023، وأن الاستثمارات الخليجية في أذربيجان وصلت نحو 7 مليارات دولار.

وأوضح أن جمهورية أذربيجان تتمتع بمقومات اقتصادية جعلت الاتحاد يهتم بعقد مثل هذه الفعاليات المشتركة.