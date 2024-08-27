شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الأرض.. شركة ألمانية تعتزم تشغيل خزان تجريبي للهيدروجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة يونيبير الألمانية للطاقة قريبًا تشغيل خزان تجريبي تحت الأرض للهيدروجين في مدينة كرومهورن شمال غرب ألمانيا.

وخلال فترة اختبار تستمر نحو عامين ستعمل الشركة على دراسة عدة أمور، من بينها كيفية تفاعل المواد والتقنيات مع الغاز، وسيجري أيضًا اختبار تخزين الهيدروجين في ظل ظروف واقعية.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين المنتج بشكل محايد للكربون دورًا رئيسيًا في نظام اقتصادي خال من الكربون، إذ سيكون مصدرًا للطاقة ومواد خام للصناعة.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك طلب كبير على مخازن الهيدروجين في ألمانيا في المستقبل. مشغل لخزانات الغاز الطبيعي وتُعد مجموعة يونيبير التي جرى تأميمها خلال أزمة الطاقة، أكبر مشغل لخزانات الغاز الطبيعي في ألمانيا، وترى نفسها رائدة في بناء اقتصاد الهيدروجين الأوروبي.

ويقع الخزان التجريبي في كرومهورن على عمق نحو 1700 متر، ويبلغ ارتفاعه الذي يطلق عليه اسم الكهف نحو 30 مترًا وقطره 16 مترًا، ويبلغ حجمه 3000 متر مكعب.

ويقع الكهف في مكان مناسب، ومن المقرر أن تمر بالقرب منها شبكة أنابيب الهيدروجين الرئيسية المزمع إنشاؤها. اقتصاد الهيدروجين الألماني وأكد أولاف ليز وزير الاقتصاد في ولاية ساكسونيا السفلى "حيث تقع مدينة كرومهورن" أن "هذا المشروع يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير اقتصاد الهيدروجين الألماني".

وأشار إلى أن ولاية ساكسونيا السفلى، بفضل موقعها على بحر الشمال والبنية التحتية المتاحة، مؤهلة لتولي دور قيادي في عملية التحول في مجال الطاقة والاقتصاد.

ومن المقرر أن تجري أول عملية تعبئة للخزان التجريبي في نهاية سبتمبر.

ووفقًا لما ذكره فرانك هولشوماتشر، المدير التقني لقسم تخزين الغاز في شركة يونيبير، سيجري استخدام الهيدروجين "الأخضر" من مختلف الشركات المصنعة، ونقله بواسطة شاحنات صهاريج.