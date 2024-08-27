شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يوليو.. نمو الطلب على السلع المعمرة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نمو الطلب على السلع المعمرة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة كبيرة، في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع المصنعة.

وذكرت الوزارة يوم الاثنين أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال يوليو بنسبة 9ر9% بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال يونيو الماضي وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق عليه بنسبية 7ر6% وفقًا للبيانات الأولية.

الطلب على معدات النقل

جاء هذا الارتفاع الأكبر من المتوقع للطلب على السلع المعمرة على خلفية ارتفاع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر34% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر20% خلال يونيو.

وقاد الطلب على الطائرات المدنية تراجع الطلب على السلع المعمرة بشكل عام، إذ انخفض بشدة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 2%.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يتراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يوليو بنسبة 2ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال يونيو، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار الطلب بعد استبعاد معدات النقل.

ويعكس تراجع الطلب على السلع المعمرة بعد استبعاد معدات النقل تراجع الطلب على المعادن الأولية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية وقطع الغيار.