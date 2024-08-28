شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع لأعلى مستوى مقابل الدولار بسبب «فجوة الفائدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أقوى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في أكثر من عامين، كما حققت عملات رئيسية أخرى مكاسب بعد أن ساعدت توقعات خفض أسعار الأمريكية على تراجع الدولار، فيما يستمر التشديد النقدي في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت منصة "إنفيستينج" العالمية.ً سبب الضغط على الدولار أدى تراجع أسواق التجارة العالمية ومتابعتها الدقيقة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل المنظور إلى التأثير على العملة الخضراء وهو ما ضغط على الدولار في الأسابيع الأخيرة.

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يرى المستثمرون أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أمر مؤكد حيث يركز النقاش الآن على إمكانية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس. مستفيدون من ضعف الدولار يعتبر الجنيه الإسترليني أحد المستفيدين من ضعف العملة الأمريكية

يعد الجنيه الإسترليني أحد المستفيدين من ضعف العملة الأمريكية حيث سجل الإسترليني أعلى مستوى له منذ مارس 2022 يوم الثلاثاء.

وكان آخر ارتفاع له بنسبة 0.25% عند 1.32195 دولار. فجوة أسعار الفائدة بين أمريكا وبريطانيا وقال كريس تيرنر رئيس الأسواق العالمية في "آي إن جي" في مذكرة للعملاء "إن تصريحات مسئولي الفيدرالي من شأنها أن تبقي على فجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث تستمر أسواق المال في تسعير دورة تخفيف أبطأ وأكثر ضحالة لبنك إنجلترا".

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وأضاف تيرنر "يبدو أننا سنضطر إلى مراجعة تقييمنا للجنيه الإسترليني في الأمد المتوسط نحو الارتفاع". اليورو مقابل الدولار على الجانب الآخر، ارتفع اليورو قليلا أمام الدولار إلى 1.1166 دولار وهو مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى له في 13 شهرا الذي سجله يوم الاثنين.

وقال تيرنر "بعد ارتفاع قوي منذ أوائل أغسطس يبدو أن اليورو مقابل الدولار قد يحتاج إلى بعض التماسك. ولن يساعد ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه الإمدادات الليبية". عملات أخرى توقفت أسعار النفط عن الارتفاعات الأخيرة لتتداول في نطاق ضيق، بعد ارتفاعها بأكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بسبب مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط والإغلاق المحتمل لحقول النفط الليبية.

ومن بين العملات التي ارتفعت بفعل ارتفاع أسعار النفط الدولار الكندي الذي وصل في الآونة الأخيرة إلى 1.3487 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الين مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.22% إلى 144.8 ين. مؤشر الدولار الفوري كل هذا ترك مؤشر الدولار الفوري عند 100.88 نقطة وهو أقل بقليل من أدنى مستوى له في عام.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أيضا إن من المرجح خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال ديفيد تشاو استراتيجي السوق العالمية في "إنفيسكو" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان: "السؤال الآن لم يعد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبرولكن بأي قدر".

وتابع "ترك باول الباب مفتوحا أمام تخفيضات أكبر في حال تدهورت ظروف العمل. ويعتقد المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو منفتحا على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع في السابق".

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ومن المتوقع أن تشهد تخفيفًا بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وفي مكان آخر، ارتفع الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6782 دولار أمريكي وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهر عند 0.67985 دولار أمريكي الذي سجله يوم الجمعة وبلغ الفرنك السويسري 0.8466 للدولار - وهو أعلى مستوى تقريباً في ثلاثة أسابيع.