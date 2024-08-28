شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعيّن 9 أعضاء لمجلس إدارة غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين تسعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، ليكتمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة 1446 - 1450هـ).

وصدر قرار القصبي بتعيين كل من: ثامر بن عبدالله محمد بن ريس، وخالد بن عبدالرحمن عبدالله القويز، وخلود بنت عبدالعزيز محمد الدخيل، وزياد بن عبداللطيف صالح آل الشيخ، وعبدالعزيز بن فهد حمد العنقري، وعبدالله بن سعود مرشود الرميح، وعبدالله بن عبدالرحمن ثنيان العبيكان، وعدنان بن عبدالله عبدالعزيز الخلف، ولطيفة بنت عبدالله عبدالعزيز الوعلان، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1446_1450هـ). الغرفة التجارية بالرياض وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 18 عضوا، حيث أعلنت الوزارة في 26 محرم 1446 هـ، عن فوز 9 مترشحين في الانتخابات، وهم: إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ، وتركي بن خالد محمد العجلان، وسلمان بن مسعد سعود العتيبي، وسالم بن علي سعيد العجمي، وعجلان بن سعد محمد العجلان، ومحمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد، وعبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد، وعبدالله بن ابراهيم عبدالله الخريف، ونغيمش بن فهد عبدالهادي العجمي، وستكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات اعتباراً من 26/ 2 / 1446هـ.

