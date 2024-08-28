شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعيّن 9 أعضاء لمجلس إدارة غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين تسعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، ليكتمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة 1446 - 1450هـ).
وصدر قرار القصبي بتعيين كل من: ثامر بن عبدالله محمد بن ريس، وخالد بن عبدالرحمن عبدالله القويز، وخلود بنت عبدالعزيز محمد الدخيل، وزياد بن عبداللطيف صالح آل الشيخ، وعبدالعزيز بن فهد حمد العنقري، وعبدالله بن سعود مرشود الرميح، وعبدالله بن عبدالرحمن ثنيان العبيكان، وعدنان بن عبدالله عبدالعزيز الخلف، ولطيفة بنت عبدالله عبدالعزيز الوعلان، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1446_1450هـ).
وصدر قرار القصبي بتعيين كل من: ثامر بن عبدالله محمد بن ريس، وخالد بن عبدالرحمن عبدالله القويز، وخلود بنت عبدالعزيز محمد الدخيل، وزياد بن عبداللطيف صالح آل الشيخ، وعبدالعزيز بن فهد حمد العنقري، وعبدالله بن سعود مرشود الرميح، وعبدالله بن عبدالرحمن ثنيان العبيكان، وعدنان بن عبدالله عبدالعزيز الخلف، ولطيفة بنت عبدالله عبدالعزيز الوعلان، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة (1446_1450هـ).