فادي علامة: حزب الله ما زال مقيّداً بأطر معيّنة يتحرّك فيها كي لا يجرّ لبنان الى حرب كبرى

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة أن تنفيذ القرار 1701 هو مصلحة للبنان ويجب المحافظة عليه، مشيراً الى أن لبنان أعلن أكثر من مرّة أنه لا يريد الحرب ويريد تطبيق القرار 1701، لأن بداية الحرب لا نعرف نهايتها، ولكن نسأل هل الجانب الإسرائيلي يريد القرار 1701؟.
ورأى علامة في حديث تلفزيوني، أن حزب الله ما زال مقيّداً بأطر معيّنة يتحرّك فيها، كي لا يجرّ لبنان الى حرب كبرى، متمنياً أن يكون هناك إطار عام شبه منتهٍ في تثبيت الحدود البرية، يمكننا من خلاله إعادة المواطنين الى الجنوب.
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