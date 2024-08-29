شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد لتقنين أوضاع مالكى الأراضى بمدينة بورسعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة بورسعيد الجديدة ، "سلام" موعد يوم 25 سبتمبر موعدا أخير لتقديم طلبات تقنين الأوضاع للأراضى بالمدينة.

وقال المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة - سلام، أنه تم فتح باب التقدم لجميع الكيانات القائمة داخل كردون المدينة لتقديم الطلبات لدراسة توفيق أوضاعهم، وذلك اعتبارًا من 25 أغسطس وحتى 25 سبتمبر من العام الحالى، يأتى ذلك فى إطار استجابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة – سلام قبل صدور القرار الجمهورى رقم 222 لسنة2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بعددٍ من شيوخ ورؤساء القبائل البدوية المتواجدة داخل حدود القرار الجمهورى الخاص بإنشاء المدينة، وذلك بمقر جهاز المدينة، لمشاركتهم الرأى ومناقشة مقترحات توفيق أوضاعهم، بهدف توفير البديل الملائم لهم بما يتناسب مع طبيعة الأهالى والتجمعات البدوية.

واستهل رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، اللقاء بالترحيب بالحضور، ثم استعرض خطة الجهاز فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى إطار الخطة التنموية للمدينة.

وأعرب شيوخ ورؤساء القبائل البدوية عن بالغ سعادتهم بهذا اللقاء المثمر، والذى يهدف إلى دراسة كافة مقترحاتهم والوصول للحل الأمثل لهم بما يساعد فى إنشاء مجتمع حضرى متكامل.

وعلى صعيد آخر، قام المهندس طارق جمال الدين، بجولة داخل الجامعة الأهلية بالمدينة، وذلك بحضور رئيس الجامعة ولفيف من الأساتذة، لبحث زيادة أوجه التعاون، كما تم المرور على الكليات المختلفة لمتابعة استعداد استقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد.