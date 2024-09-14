شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تبدأ تدشين مصنع الفويل بشراكة ألمانية وباستثمارات 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مصر للألومنيوم خطوات تدشين مصنع الفويل الجديد بتكلفة تصل لنحو 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تصل لنحو 50 ألف طن ،حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا.



صرح المهندس ياسر الجالس ،رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة مصر للألومنيوم ل" الخليج 365" إن "الحلم سيصبح حقيقه"، وسط روح من التفاؤل والعمل والخير القادم للشركة ،تحت قياده الدكتور مهندس محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذى.

أضاف أن خطط التحديث والتطوير مستمرة ، لا سيما زيادة عدد المصانع ذات القيمة المضافة، كاشفا أنه تم شركتين لتدشين مشروع الفويل، شركة Achenbach الالمانيه مع شركة MGNE الالمانيه للتعاقد مع شركتنا لعمل مصنع( الفويل )بنظام Off take agreement



اوضح أن هذا يعد اول الاحلام التى تؤكد ان شركه مصر للالومنيوم شركه عالمية تتعامل مع الكبار ، موجها الشكر لقيادات الشركة ومجلس الإدارة على تطوير مصانع مصر للألومنيوم وتبوأها مكانتها اللائقة .

وحول تفاصيل المشروع سبق وكشف الدكتور محمود عجور في تصريحات له أن الشركة تدرس تنفيذ مشروع لإنتاج الفويل بالتعاون مع شريك أجنبي، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع قد تصل لنحو 100 مليون دولار، مرضها أنه جار الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة للمشروع ،في ظل التفاوض مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول بنسبة شراكة في تنفيذ المشروع من شركات اوروبية وروسية وصينية.

أضاف أن الإنتاجية المستهدفة ، تصل لنحو 50 ألف طن سنويا مخصصة للسوق المحلي والتصدير حيث من المنتظر الاتفاق على نسب الشراكة مع الشريك الأجنبى.

وبحسب الخريطة الاستثمارية تخطط شركة مصر للالومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة، ويهدف المشروع وفق الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام بشكل رئيسى إلى تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير. .

كما يتضمن المصنع أيضا بتكلفة اضافية ،اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي

وبحسب الخريطة الاستثمارية تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية(LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور.



وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لانتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة).

كما تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو، .

ومؤخرا اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح قدره 10.25 مليار جنيه.

كما اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024- 2025) بقيمة 2.061 مليار جنيه بالتمويل الذاتي.

ونجحت مصانع مصر للألومنيوم في قيادة صادرات شركات قطاع الاعمال العام خلال أخر عامين ماليين 2022-2023 و2023-2024، بقيمة 25.33 مليار جنيه، وذلك بحسب البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

أوضحت البيانات أن مصانع مصر للالومنيوم، بقيادة المهندس محمود عجور، صدرت منتجات ب 9.914 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي في يونيو 2023 ، فيما ارتفعت الصادرات ل 15.425 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2024 ، مستغلة ارتفاع أسعار المعدن وارتفاع سعر الصرف في الوقت نفسه.



