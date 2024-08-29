شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات المتعثرة والمديونية على رأس أولويات الرئيس الجديد للقابضة للتشييد والان مع تفاصيل الخبر

‏يولي الدكتور أيمن مختار، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أهمية كبيرة للعديد من الملفات التي تمثل تحديات للشركة القابضة والشركات التابعة، على راسها المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى ديون الشركات التابعة، سواء لصالح الشركة القابضة أو لصالح بعض الجهات ‏وهي الملفات التي كان يركز عليها الدكتور هاني سليمان رئيس الشركة السابق، والذي اعتذر عن استكمال العمل في منصبه.

وبحسب البيانات الرسمية للشركة القابضة فإن مديونيات الشركات التابعة لصالح الشركة القابضة تصل لنحو 4.7 مليار جنيه .

وتبلغ قروض القابضة للتشييد والتعمير لتمويل 3 شركات نحو 1.4 مليار جنيه ، فيما تصل كفالات وتعهدات من القابضة لشركاتها التابعة نحو 7.3 مليار جنيه، علاوة على مديونيات الشركات التابعة البالغة نحو 10.7 مليار جنيه للعديد من الجهات ومقاولي الباطن.

ومن أبرز الملفات التى تحتاج لحل جذري وجود 140 مشروعا متعثرا، تحتاج إلى استكمالها بما قيمته نحو 13 مليار جنيه تمثل فجوة تمويلية للشركات.

وتولي الدكتور أيمن مختار العضو المنتدب للشؤن المالية والادارية، بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، منصب قائم بأعمال رئيس الشركة، خلفا للدكتور هانى سليمان القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي ، والذي اعتذر عن استكمال العمل في المنصب للمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام الذي قبل اعتذاره.

وعمل أيمن مختار عضوا منتدبا للشؤن المالية والإدارية بشركة مصر الجديدة للإسكان، كما سبق له تولي العديد من المناصب فى القطاع المصرفى.