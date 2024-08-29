شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للأسمدة" تنتظر تخصيص أرض مزرعة الرياح لتدشين أكبر مصنع أمونيا خضراء بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

‏عقد وفد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعا مع المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لسرعة تخصيص قطعة أرض لتكون مزرعة رياح لواحد من أكبر مصانع إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، بالتعاون مع القطاع الخاص.

‏ويسعى مسئول الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سرعة تخصيص قطعة الأرض حيث هي آخر مرحلة من مراحل تدشين المصنع العملاق، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة تخصيص قطعة أرض مزرعة رياح في راس غارب أو في منطقة مجاورة لها، تتناسب مع قدرات المستثمر الذي سيتحمل تكلفة إنشاء هذه المزرعة خاصة أن قطعة الأرض المتاحة فى منطقة الزعفرانة لم يتم التوافق حولها.

وبحسب المصادر فأن محطة دورات الرياح، لتوفير الطاقة الكهربائية ستتم على نفقة المستثمر، وفق الاتفاق مع القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، بحيث يكون المشروع المتكامل بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك انشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالى 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.

وسينتج مشروع الأمونيا الخضراء نحو 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، ويتم التصدير عبر خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.