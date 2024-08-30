شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول قرار وزير قطاع الأعمال العام وتغييرات القابضة للتشييد والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

‏تعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام كيانا اقتصاديا كبيرا من خلال الشركات التابعة التي تنفذ مشروعات عديدة، بالإضافة إلى شركات الإسكان التي توسع الشراكه مع القطاع الخاص علي رأسها شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان.. تعرف على التغيرات التي شهدتها الشركة مؤخرا وأبرز مؤشراتها المالية في 8 معلومات .



‏‎1- أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب مختار - العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

‏‎ 2- قررالمهندس محمد شيمي قبول الاستقالة المقدمة من المهندس هاني عثمان سليمان.

3- وجه الوزير الشكر لسليمان على الجهود المبذولة خلال الفترة اللي قضاها في منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة.

4- الدكتور أيمن مختار سبق له تولي منصب العضو المنتدب للشؤن المالية والادارية بشركة مصر الجديدة .

5- سبق له العمل في القطاع المصرفي ويمتلك خبرات كبيرة .

6- تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير مجموعة من شركات المقاولات والاسكان والاستثمار المتنوع .

7- بلغ حجم عمل شركات القابضة للتشييد نحو 14.2 مليار جنيه إيرادات، خلال العام المالى الماضى، فيما تستهدف تحقيق نحو 23 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى.

8- حققت الشركات 976 مليون جنيه أرباحًا بنهاية العام المالى، فيما تستهدف تحقيق 2.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى بحلول يونيو 2025.