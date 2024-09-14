الشوكولاتة الداكنة حاجز وقائي ضد تطور مرض السكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف علماء، في دراسة جديدة، عن فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة من شأنها أن تحارب مرضاً شائعاً بفضل مادة الـ(بوليفينول) الموجودة في هذا النوع من الشوكولاتة.

وأوضح العلماء، أن مادة الـ(بوليفينول) الموجودة في الشوكولاتة الداكنة هي مواد طبيعية تضفي المرارة على الكاكاو والمنتجات النباتية الأخرى.

وأشاروا إلى أن الشوكولاتة الداكنة، تحتوي على كميات كبيرة من هذه المركبات، وعندما تتلامس مادة الـ(بوليفينول) مع مستقبلات الطعم المر على اللسان، والمعروفة باسم «T2Rs»، فإنها تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في الجسم.

ووجد العلماء أن تنشيط (T2Rs)، في الجهاز الهضمي، يعزز إنتاج هرمونات معينة، ويمكن أن تكون هذه الهرمونات بمثابة حاجز وقائي ضد تطور مرض السكري من النوع 2، والوزن الزائد.

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