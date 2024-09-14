تكنولوجيا: جوجل تقدم “Gemini Live” لمستخدمي أجهزة الأندوريد الآن بشكل مجاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث جوجل في دفع “Gemini Live” لجميع مستخدمي هواتف وأجهزة الأندوريد الآن بشكل مجاني.

تدعم خدمة “Gemini Live” المستخدمين بميزة محادثات في الوقت الفعلي في منصة الذكاء الإصطناعي Google AI، ولقد توفرت الميزة في البداية للمستخدمين في الإشتراكات المدفوعة، واليوم تؤكد جوجل على دفع الميزة مجاناً لجميع مستخدمي منصة الأندوريد.

وتختلف هذه الميزة عن تطبيق Gemini التقليدي، حيث تقدم ميزة محادثات تدفق بإنسيابية مع روبوت الدردشة، مع إمكانية إيقاف المحادثة بشكل مؤقت لطرح سؤال أو الحصول على معلومات أخرى أو توجيهات ومن ثم الرجوع للمحادثة الأصلية من جديد.

أيضاً من المقرر أن تتوفر خدمة “Gemini Live” في تطبيق Gemini الذي يتوفر للتحميل عبر متجر جوجل بلاي، لذا سيتاح لمستخدمي منصة الأندوريد فقط الآن الحصول على هذه الميزة.

كما يتوفر التطبيق للهواتف التي تدعم العمل باللغة الإنجليزية فقط الآن، على أن يدعم التطبيق مزيد من اللغات لاحقاً.

ويمكن التحكم في محادثات “Gemini Live” عبر الزر اللامع في أسفل التطبيق إلى اليمين، على أن يتم فتح شاشة بها اثنان من الأزرار “Hold وEnd” للتنقل في المحادثة.

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