“التجارة الخارجية” تعقد ورشة عمل المواءمة مع الملحقيات التجارية لدعم القطاعين العام والخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، برئاسة وكيل شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي فواز بن سعد بن رافعة، اليوم, ورشة عمل افتراضية حول “المواءمة مع الملحقيات” مع الملحقية التجارية في طوكيو، بمشاركة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، وقيادات الهيئة العامة للتجارة الخارجية وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة للتعريف بالملحقيات التجارية والمواءمة بين أهداف الهيئة وشركائها.

وناقشت الورشة الوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري، واستعرضت مستهدفات الجهات من اليابان، وسبل التعاون، والتحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وأبرز الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.

وتهدف الورشة إلى المواءمة بين أهداف الهيئة وشركائها الرئيسيين، ودعم القطاع الخاص السعودي واستعراض الفرص المتاحة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن ورش العمل تأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل أعمال القطاع الخاص والمساهمة في تسهيل عمل الجهات ذات العلاقة عن طريق الخدمات التي تقدمها الملحقيات التجارية والهيئة العامة للتجارة الخارجية المعنية بوكالاتها وإداراتها.

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