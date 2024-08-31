تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.. 30% لأغراض الاستدامة المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.

وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.

وأضافت الهيئة: «بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، أكدت الضوابط وجود كيان نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية».

وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحددها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحة آلية رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج «سخاء» توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.

لا تزيد المساحة على 2500 متر مربع

استرداد العقار في حال انتفاء الحاجة له

متابعة حالة العقارات المخصصة

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