شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء عند 85 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم 74 إلي 75 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها، وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر.

وبلغ سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها

أعلنت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن ضخ2000 طبق لشركة النيل و2000 طبق للشركة العامة، و 2000 طبق آخرين للشركة المصرية هيتم ضخهم بكرة الأحد وبكدة الضخ هيبقي 6000 الاف طبق بزيادة 2000 طبق عما تم الإعلان عنه.