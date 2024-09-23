معاريف عن مصادر إسرائيلية رسمية: ضربتنا في لبنان قوية والخطوات المقبلة ستحدد وفق التطورات الميدانية

نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية رسمية، تأكيدها أن "ضربتنا في لبنان قوية والخطوات المقبلة ستحدد وفق التطورات الميدانية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري أن "هجومنا على جاء بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل".

ودعا هاغاري "سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله"، مؤكدا ان "وجهنا ضربة استباقية لحزب الله والهجمات على لبنان ستستمر".