رئيس الوزراء الفرنسي: الدين الحكومي الفرنسي تجاوز الـ3 تريليونات يورو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه أن "الدين الحكومي الفرنسي تجاوز الـ 3 تريليونات يورو، وأن اقتصاد البلاد في وضع صعب".
واشار في حديث لقناة "فرانس 2"، الى أن "بلادنا تعيش وضعا صعبا للغاية. وبلغ حجم الدين الفرنسي 3 تريليونات يورو، ويتطلب سداده أكثر من 50 مليار يورو في السنة".
وأضاف رئيس الوزراء أن "الحكومة لن تسمح بزيادة الدين الحكومي ولا بخفض المتطلبات البيئية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستسعى للرقابة على النفقات، وستحافظ على إصلاح النظام التقاعدي".
وأكد أن "من أولويات الحكومة الاهتمام بالرعاية الصحية والهجرة".
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