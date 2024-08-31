شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 35.4 مليار جنيه خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 35.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.7%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.10%، محققًا 30774.19 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.55% ليصل إلى 7076.30 نقطة. مؤشر إيجي إكس وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10148.81 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 355 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.948 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 657 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.