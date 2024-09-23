شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي على رأس أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة مصطفى مدبولى اهتمامها البالغ بملف الحماية الاجتماعية، خاصة أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية أحد المستهدفات المحورية فى ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، وقد تضمن برنامج الحكومة الجديدة الذى يستمر لمدة 3 سنوات "2024-2027" عدة نقاط في هذا الشأن من خلال التالى:

1-توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

2- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

3-توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة.

4-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.