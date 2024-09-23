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%86 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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