يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه.

شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية