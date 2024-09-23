شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيرة ذاتية عن النجمة كوين لطيفة من إنتاج زميلها النجم ويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم النجم العالمى ويل سميث بإنتاج فيلم سيرة ذاتية عن النجمة العالمية رائدة الهيب هوب كوين لطيفة، وأكد موقع Deadline، أن الفيلم سيكون واحدًا من مجموعة من الأفلام السيرة الذاتية الجديدة التي تنتجها مجموعة من الشركات منها Flavor Unit Entertainment وWestbrook Studios وJesse Collins Entertainment والتي ستركز على نجوم مبدعين من هذا النوع.

ستعمل لطيفة نفسها كمنتجة في الفيلم إلى جانب سميث، والتي أعلنت عن حماسها عن الفيلم قائلة: "لقد دخلنا جميعًا إلى هذه الصناعة معًا وقد شكل الهيب هوب كل واحد منا، وامتد تأثير الهيب هوب إلى ما هو أبعد من مجرد الموسيقى وخلق انطباعًا دائمًا على الثقافة والمجتمع بشكل عام، إنه حلم أن أكون قادرة على التعاون مع الأصدقاء والزملاء الذين ليس لديهم فهم مشترك فقط، بل وقادرون أيضًا على سرد هذه القصص التي كانت خلفية حياتنا".



كوين لطيفة وويل سميث

وذلك بعدما قررت شبكة CBS تجديد مسلسل The Equalizer للموسم الخامس العمل الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية كوين لطيفة، وذلك بعد عرض الموسم الرابع الذى تكون من 10 حلقات.

يعد مسلسل The Equalizer من تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "tvseries finale"، وتدور السلسلة الجديدة The Equalizer، حول كوين لطيفة التى تلعب دور امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.