شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قيمة مبيعات المنازل الجديدة في الصين بنحو 26.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة في الصين من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 26.8% عن العام السابق.

ويأتي هذا أسرع من الانخفاض بنسبة 19.7% في يوليو، ويشير الانخفاض الكبير المتسارع إلى التأثير المتضائل لحزمة الإنقاذ الأخيرة التي تم الكشف عنها في مايو. مبيعات المنازل الجديدة في الصين وقامت 10 حكومات محلية على الأقل، بتخفيف أو إلغاء إرشادات أسعار المنازل الجديدة للسماح للطلب في السوق بلعب دور أكبر.

وتعد خطوة من المتوقع أن تدفع المزيد من الشركات العقارية إلى خفض الأسعار.

ولا يزال القطاع يشكل عبئا على الاقتصاد الصيني، الذي يحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو الحكومي بنسبة 5% هذا العام، وفقا لـ "بلومبرج إيكونوميكس". تمويل جديد للحكومات المحلية وأثرت الأزمة على كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك، وثروة الأسر على مدى العامين الماضيين.

وتدرس الصين خيار تمويل جديد للحكومات المحلية، لشراء منازل غير مباعة لدعم السوق، حسبما قال مطلعون في أغسطس.

وذكروا أن الاقتراح الأخير سيسمح للحكومات المحلية بتمويل مشترياتها من المنازل، من خلال ما يسمى بالسندات الخاصة.