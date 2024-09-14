شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 36 سائحًا جراء انقلاب حافلة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 36 سائحا في حادث انقلاب حافلة في نطاق محافظة السويس المصرية، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب حافلة تقل سياح بوصلة أم القمر، وتوجهت 25 سيارة من نقاط التمركز على طريق "السويس -القاهرة" إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة المبدئية بأن سبب الحادث السرعة الزائدة، ما أدى لانقلاب الحافلة العائدة من جنوب سيناء على طريق وصلة أم القمر التي تربط بين طريق "القاهرة - السويس" و"القاهرة - الإسماعيلية" قرب الحدود الإدارية للسويس مع العاصمة. انقلاب حافلة في مصر وكان يستقل الحافلة 43 سائحا، وأسفر ذلك عن إصابة 36 سائحا من جنسيات مختلفة في الحادث، بينما نجا 7 من الإصابة، ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا.

وقال مصدر طبي بمجمع طبي السويس، إن قسم الطوارئ استقبل المصابين تباعا في الحادث، ويجري فحص الحالات التي تصل تباعا تمهيدا لتقديم البروتوكول الطبي وتحويلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.