تحذير من ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 15 سبتمبر 2024، والظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إن حالة الطقس غدا الأحد تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد نشاط للرياح، على بعض شواطئ “مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم”، وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأوضحت أنه يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا الأحد يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.