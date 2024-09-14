شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 49 في تصادم قطارين بمحافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الحماية المدنية

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الشرقية في مصر، اليوم السبت، حادث تصادم قطارين مروع بمدينة الزقازيق، وجرى الدفع بـ 39 سيارة إسعاف.بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع أعداد المصابين إلى 49، جرى نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.وكشفت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بتصادم قطارين أمام منطقة "الكوبرى الجديد" بنطاق قسم ثانى الزقازيق، لتنتقل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وشهد موقع الحادث وجود عدد كبير من الأهالي لتقديم المساعدة، ونقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.