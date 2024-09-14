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مصر.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 49 في تصادم قطارين بمحافظة الشرقية

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اليوم- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الشرقية في مصر، اليوم السبت، حادث تصادم قطارين مروع بمدينة الزقازيق، وجرى الدفع بـ 39 سيارة إسعاف.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع أعداد المصابين إلى 49، جرى نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة.
موقع حادث قطار الشرقية- متداولة

الحماية المدنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بتصادم قطارين أمام منطقة "الكوبرى الجديد" بنطاق قسم ثانى الزقازيق، لتنتقل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
موقع حادث قطار الشرقية- متداولة

وشهد موقع الحادث وجود عدد كبير من الأهالي لتقديم المساعدة، ونقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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