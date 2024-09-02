منتصف التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، الإثنين، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2323 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2948 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3440 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3931 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 27520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2503 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين أول جلسات الأسبوع، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.