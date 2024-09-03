أكثر من 1000 وظيفة وأكثر من 20 جهة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجح مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على أرض ميدان الطائف للهجن، في نسخته السادسة في إيجاد أكثر من 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن والمقيمين، كما مكّن أكثر 20 جهة حكومية وتجارية للعمل فيه.

وتنوعت الوظائف المرتبطة بالمهرجان في قطاعات الإعلام، والصحة، وإدارة الفعاليات، والمسابقات، والمراسم والعلاقات العامة، والتنظيم، والأمن والخدمات العامة، إضافة إلى استقطاب جهات حكومية للمشاركة في تنظيم المهرجان، ومتابعة جاهزية المطايا للمشاركة في السباقات، وإقامة ورش عمل للمهتمين في قطاع رياضة الهجن.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي أن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الهجن من القيادة، خلق فرصًا وظيفية كبرى كما أوجد فرصًا استثمارية مميزة ساهمت بصناعة اقتصادية من تراث المملكة العريق، حظي بها مهرجان ولي العهد للهجن الذي تجاوز محيطه؛ ليصبح من أكبر المهرجانات في العالم التي يتوافد ويحرص على المشاركة بها كبار الملاك والمضمِّرين حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط