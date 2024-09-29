ملف رياضة الخليج 365.. حقيقة عمل سحر لمؤمن زكريا.. صور وصول بعثة الزمالك.. عقوبة لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها حقيقة عمل سحر لمؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، ووصول بعثة الزمالك إلى القاهرة وعقوبة لاعبي الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

الخليج 365 يكشف حقيقة وجود "خنافة" بين أفشة وإمام عاشور

كشف مصدر مطلع لمصراوي، حقيقة وجود "خناقة" أو أي خلافات بين لاعبي الفريق، محمد مجدي أفشة وإمام عاشور بعد الهزيمة من الزمالك وخسارة كأس السوبر الإفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد التتويج التاريخي بالسوبر الإفريقي.. 35 صورة للاعبي الزمالك مع الجمهور بعد وصولهم مطار القاهرة

حرص جماهير نادي الزمالك، على استقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي، في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف موقف الأهلي من معاقبة عمر كمال وربيعة بعد احتفالات السوبر الإفريقي

صرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، بأن هناك اتجاهًا داخل إدارة القلعة الحمراء لمعاقبة لاعبي الفريق عمر كمال ورامي ربيعة لما صدر منها أثناء تنفيذ ركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر ضد نادي الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مع تريكة وتوتي وصالح سليم.. 20 صورة لأجمل لحظات مؤمن زكريا قبل مرضه النادر

تصدر مؤمن زكريا البحث عبر موقع جوجل الشهير وذلك لتداول أنباء غير مؤكدة حول وجود سحر له في مقابر مجدي عبد الغني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

سحر لمؤمن زكريا.. أول من تحدث عن إصابته.. وكيف شخص الأطباء مرضه؟

أصبح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، هو حديث الشارع الرياضي المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد كل ما أثير، حول وجود بعض الأشياء في إحدى المدافن، تدل على قيام بعض أعمال السحر للاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عمل في حذاء الونش والجوهري في تصفيات 2002".. كيف تحدث نجوم كرة القدم عن السحر في الملاعب (فيديو)

اهتز الوسط الرياضي المصري بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن العثور على ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مما يشير إلى إجراء بعض أعمال السحر للاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"خايف من الصليبي".. مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات إصابة محمد هاني

صرح مصدر مطلع لمصراوي، بأن محمد هاني، لاعب الأهلي، أجرى فحوصات طبية، بعد إصابته في مباراة الأهلي والزمالك للمنافسة على بطولة السوبر الإفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد تصدره التريند.. مؤمن زكريا يتحدث عن مرضه ومتى شعر بأعراضه؟ (فيديو)

أثار خبر العثور على سحر في أحد المقابر للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تعرض اللاعب لمرض نادر منذ سنوات، حيث تم العثور على بعض الأوراق تحمل اسم وسورة نجم الأهلي السابق، مما يشير إلى تعرضه لسحر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مجدي عبد الغني يكشف لمصراوي حقيقة سحر مؤمن زكريا

علق مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول وجود أحد أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، داخل المقابر الخاصة به. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعبو الأهلي يتوجهون إلى مكة لأداء مناسك العمرة (صورة)

صرح مصدر مطلع، بأن عددًا من لاعبي النادي الأهلي حصلوا على إذن من المدير الفني للفريق، مارسيل كولر لأداء مناسك العمرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)