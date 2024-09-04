شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستهلاك المحلى من السولار بـ192 ألف طن مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاستهلاك المحلى من السولار تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الاستهلاك المحلى نحو مليون و66 ألف طن فى شهر مايو الماضى "مبدئى" ـ بينما كان مليون و258 ألف طن فى شهر مايو من عام 2023، بتراجع بلغ حجمه نحو 192 ألف طن.

وجاء هذا التراجع بعد شهر واحد من ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار، حيث بلغ إجمالى الإستهلاك نحو مليون و32 ألف طن في ابريل الماضى، ارتفاعا من مليون و10 آلاف طن في شهر ابريل عام 2023، بزيادة هامشية بلغت 22 ألف طن.

وفى المقابل تراجع الإنتاج المحلي من السولار، حيث بلغ إجمالي الإنتاج فى شهر مايو الماضى نحو 766 ألف طن، مقابل نحو 869 ألف طن فى نفس الشهر من العام الماضى 2023، بتراجع بلغ حجمه نحو 103 ألف طن.



واستطاع قطاع البترول أن يلبى احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه، فى ضوء الخطة التى وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو الماضى.