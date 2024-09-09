شكرا لقرائتكم خبر عن معيار: بدء التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيار بدء التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة بمركز ملهم في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن التشغيل التجريبي تم اعتباراً من تاريخ 9 سبتمبر 2024، مشيرةً إلى أنه سيستمر إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءته.

