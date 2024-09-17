شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، 8 رسائل خلال بحثه مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات.

كما تابع المهندس محمد شيمي، تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب موقف مشروع إنتاج ألياف البوليستر والخطة التسويقية للمنتجات ومؤشرات الأداء، ومشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” تعرف علي التفاصيل

1- تكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير.

2- الاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام.

3- ضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة.

4- الاعتماد على المنتج المحلي في أي عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.

5- الاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى.

6- إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية.

7- تطوير السياسات البيعية والتسويقية في ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية.

8-تحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.