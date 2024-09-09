الاقتصاد

بعد إغلاق تعاملات اليوم.. اعرف نتائج مؤشرات البورصة المصرية

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.070 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33.6 مليار جنيه.

نتائج البورصة المصرية

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنحو 0.33% ليبلغ مستوى 30374.96 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.57 % ليصل لمستوى 7139.84 نقطة.
كما شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.32 % ليبلغ مستوى 10180.45 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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