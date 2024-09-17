شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات مكثفة.. إعصار استوائي يتجه نحو السواحل الشرقية للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن إعصارًا استوائيًا محتملًا شوهد يتجه نحو السواحل الشرقية للولايات المتحدة، أصبح على مسافة نحو 100 ميل شرق تشارلزتاون في ولاية ساوث كارولينا، مصحوبًا برياح سرعتها نحو 50 ميلًا في الساعة، وذلك في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن المركز أطلق تحذيرات من العواصف الاستوائية التي ستصل إلى سواحل ساوث ونورث كارولينا.

أمطار غزيرة

وقال المركز إن العاصفة لديها القدرة على إسقاط أمطار حجمها يتراوح بين 4 إلى 8 بوصات (10 إلى 20 سم) اليوم الاثنين، مع وصولها إلى 10 بوصات في بعض الأماكن.



يشار إلى أن الامطار أغرقت المنطقة بالفعل في وقت سابق هذا الصيف عندما ضربتها العاصفة الاستوائية ديبي.

وقال المركز إن قوة الرياح المصاحبة للعاصفة الاستوائية ستصل إلى 175 ميلًا من مركز الإعصار المحتمل.

تحذيرات من حرائق

وفي الوقت نفسه، قال مركز التنبؤ بالعواصف الأمريكي اليوم الاثنين، إن هناك احتمالات قائمة بوجود ظروف لحدوث حرائق في الغرب على طول الحدود بين كولورادو وكانساس، وكذلك جنوب نيفادا والولايات المجاورة لها.