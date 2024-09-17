- 1/3
- 2/3
- 3/3
زار عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف، الموسيقي العالمي عمر حرفوش خلال تمرين الاوكسترا دعماً لكونشرتو السلام الذي سوف يجمع اشهر نجوم فرنسا غدا الأربعاء في مسرح الشانزليزيه في باريس.
تجدر الاشارة الى ان عدة نجوم عالميين يزورون حرفوش في مركز التدريب الموسيقي يومياً لدعمه وتشجيعه قبل اقامة عشية الحفل الكبير، لكن زيارة معلوف كان لها نكهة لا سيما ان الجذور اللبنانية تجمع الموسيقيين معلوف وحرفوش وهما يُعدان من اشهر الموسيقيين اللبنانيين في العالم.
وخلال اللقاء، قدم معلوف نصائحه للفريق الموسيقي وتحدث عن الفرق والميزات بين الالحان الشرقية والغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف زار حرفوش خلال تمرين الاوكسترا دعماً لكونشرتو السلام في باريس غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.