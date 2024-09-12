شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع مسجلاً 11843 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع ليغلق عند 11843 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.
وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 27.10 ريال، و87.90 ريال على التوالي.
وصعد سهم الزامل للصناعة، بنسبة 5 % عند 26 ريالا.
وأنهت أسهم نادك، وعطاء، وبوبا العربية، واتحاد اتصالات، وباتك، والنايفات، ورعاية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6%.
وتصدر سهم رسن، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 7 % عند 57.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم وبقيمة 140 مليون ريال.
في المقابل، تراجع سهم الباحة، بنسبة 5 % عند 0.18 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ360 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
وأغلق سهم الأسماك، عند 23.06 ريال (- 4 %).
وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 27.10 ريال، و87.90 ريال على التوالي.
وصعد سهم الزامل للصناعة، بنسبة 5 % عند 26 ريالا.
وأنهت أسهم نادك، وعطاء، وبوبا العربية، واتحاد اتصالات، وباتك، والنايفات، ورعاية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6%.
وتصدر سهم رسن، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 7 % عند 57.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم وبقيمة 140 مليون ريال.
في المقابل، تراجع سهم الباحة، بنسبة 5 % عند 0.18 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ360 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
وأغلق سهم الأسماك، عند 23.06 ريال (- 4 %).