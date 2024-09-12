شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأوروبي يخفض معدل الفائدة إلى 3.5% والان نبدء بالتفاصيل

معدل التضخم

معدل الفائدة

الدمام - شريف احمد - خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3%.يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة آخر مرة في يونيو الماضي، وقام بتثبيتها في الشهر التالي.وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2ر2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، فيما يعد أدنى معدل منذ 2021، ولكن البنوك المركزية حذرت من أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المؤشرات الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والطعام مازال عند 8ر2%.واتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بناء على "تقييمه المحدث للتوقعات بشأن التضخم" ولكن حذر من أنه "من المتوقع ارتفاع معدل التضخم مجددا في وقت لاحق من هذا العام".ويشار إلى أن خفض معدلات الفائدة يعد سبيلا لمحاولة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جعل اقتراض الأفراد والشركات للأموال أقل تكلفة.وتواجه عدة دول أوروبية، بما فيها ألمانيا، صعوبة في تحقيق أي نمو هذا العام. وقال البنك" مازالت ظروف التمويل مقيدة، والنشاط الاقتصادي منكمشا، مما يعكس ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص".