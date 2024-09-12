شكرا لقرائتكم خبر عن بنك روسيا يعتزم إطلاق الروبل الرقمي بحلول أول يوليو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترح البنك المركزي الروسي إطلاق معاملات واسعة النطاق بالروبل الرقمي، حيث سيتم السماح للمواطنين الروس باستخدام طريقة الدفع الرقمية الجديدة.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم الخميس، إنه سيتعين على أكبر البنوك في روسيا السماح لعملائها بإجراء عمليات بالروبل الرقمي، بما في ذلك فتح الحسابات وتحويل الأموال، بحلول الأول من تموز/يوليو 2025، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. رموز الاستجابة السريعة

أضاف المركزي الروسي أنه يتعين على الشركات الكبرى كذلك الاستعداد لقبول سداد مدفوعات السلع والخدمات بالروبل الرقمي من خلال استخدام رموز الاستجابة السريعة.

وأرسل بنك روسيا المقترحات إلى وزارة المالية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

وينفذ البنك المركزي حاليا مشروعا تجريبيا لاستخدام الروبل الرقمي مع 15 بنكا، والذي يقول إنه سيزيد من إمكانيات سداد المدفوعات وإجراء التحويلات باستخدام العملة الوطنية.

