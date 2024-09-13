تقلبات أسعار النفط تنهي الأسبوع على ارتفاع.. وخام برنت يسجل 72.31 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا بنسبة 0.5 % إلى 72.31 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 38 سنتًا، بنسبة 0.6 % إلى

69.35 دولارًا للبرميل.

وكانت بداية الأسبوع صعبة، حيث شهدت انخفاض برنت إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية عام 2021. ومن المنتظر أن يُسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية

بنحو 1.7 %، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين بالمائة.

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