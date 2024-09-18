الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% ليتداول عند 1.3158 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.29% إلى 1.1835 يورو.

البورصة البريطانية

من ناحية أخرى، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 %.
وسجل المؤشر, الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية, مكاسب تعادل 31.42 نقطة، ليصل إلى 8309.86 نقاط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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